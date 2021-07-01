Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут совещание ОПЕК+ и макроэкономические публикации:

- Заседание министерского комитета и саммит ОПЕК+;

- Индексы деловой активности (PMI) за июнь для производственного сектора России, США, еврозоны, Франции и Германии;

- Еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

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