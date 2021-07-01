Утренние прогнозы: небольшой рост

Аналитики предполагают позитивное начало торгов на россйиском рынке акций в четверг на сложившемся к утру благоприятном внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3830-3850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом плюсе".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Близость индекса Мосбиржи к историческим максимумам в условиях отката котировок нефти марки Brent "под" отметку $75/барр., по нашему мнению, могут ослабить развитие импульса к росту рынка в первой половине торгов четверга и удержать индекс Мосбиржи в диапазоне 3800-3850 пунктов. В течение дня ждем активизации покупателей".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций может открыться в четверг легким ростом на позитивном внешнем фоне (американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, около $75 за баррель стоит нефть марки Brent), а потом будет ждать решения ОПЕК+ по уровню добычи".

"Атон": "Фондовый рынок РФ откроет торги четверга в небольшом плюсе".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного подрасти, следуя за позитивным настроем на рынке нефти, а также попытками повышения ряда зарубежных площадок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3790-3890 пунктов".