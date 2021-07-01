Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики ФРС США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Биржи Гонконга закрыты в четверг в связи с праздником. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,36%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,49%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:20 МСК потерял 0,53%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК вырос на 0,27%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне снизился до минимума за последние три месяца на фоне роста заболеваемости COVID-19 и проблем с поставками. Индикатор опустился до 51,3 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 51,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.

В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг. Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $74,81 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $74,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,72 за баррель, что на 0,34% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на 0,7%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла более чем на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,971 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,637 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 720,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-19" (+0,84%), "Почта России-001Р-10" (+0,5%) и "Росбанк-002Р-04" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,3%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,23%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,58% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 29 июня. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 5 июля.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 1-го купона 3-летних бондов серии Б-1-231 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 28 июня до 18:00 МСК 29 июня. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций банка объемом до 1 трлн рублей, зарегистрированной в августе 2015 года.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-11 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел 30 июня с 17:00 до 18:00 МСК. Техразмещение выпуска БО-П-11 запланировано на 2 июля. Эмитент в связи с высоким спросом решил заменить выпуск БО-П-10 на 5 млрд рублей, заявки на который собирались с 11:00 до 15:00 МСК, на выпуск облигаций на 7 млрд рублей. Компания собирала заявки на выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,73% годовых.

Росбанк (MOEX: ROSB) 5 июля планирует собирать заявки на выпуск облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 110-120 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 13 июля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 8 июля планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П08 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 225 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны - квартальные. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 43-го купона облигаций серии А18 в размере 6,38% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 19 июля.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 1 млн 593,560 тыс. облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала и приняло решение 2 июля погасить их досрочно. Компания выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций 18 июня. Период подачи заявок на приобретение на выпуск БО-30 - с 30 июня по 7 июля, облигации могут приобретаться в любой день в течение периода предъявления заявок. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей, в мае текущего года эмитент погасил выкупленные ранее по оферте бонды на 408,539 млн рублей. Таким образом, в обращении оставались облигации на сумму 1 млрд 593,561 млн рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых.