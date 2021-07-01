Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 3830-3850п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3830-3850 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3830-3850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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