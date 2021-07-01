Рынок акций РФ откроет торги в четверг небольшим ростом - "Алор Брокер"

Отечественный рынок акций откроет торговую сессию в четверг небольшим ростом, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций может открыться в четверг легким ростом на позитивном внешнем фоне (американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, около $75 за баррель стоит нефть марки Brent), а потом будет ждать решения ОПЕК+ по уровню добычи, - пишет Антонов в своем комментарии. - Именно от этого во многом зависит дальнейшая динамика фондового рынка РФ. Нет сомнений, что расширенный картель примет решение увеличить добычу с августа, но вот насколько - остается вопросом. Не исключено также, что нефтяники разработают план по добыче на несколько месяцев вперед, возможно, до конца года".

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