Вероятно ослабление рубля к 74 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару в сторону уровня 74 руб./$1 на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом в среду продолжил слабеть, потеряв за день полпроцента и закрывшись выше отметки 73 руб./$1. Особых драйверов роста российской валюты нет, ждем в четверг продолжения ослабления национальной валюты в сторону 74 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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