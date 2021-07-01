Котировки акций Газпрома сохраняют потенциал роста в ближайшие месяцы - BCS Express

Котировки акций "Газпрома" сохраняют потенциал роста в ближайшие месяцы в ожидании высоких дивидендов по итогам 2021 года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Акции "Газпрома" среди "голубых фишек" - это одна из самых уверенных ставок. В среду были обновлены максимумы котировок за 13 лет, причем потенциал для роста все еще сохраняется. Увеличение поставок в Европу вкупе с высокими ценами на газ и низкой заполняемостью ГПХ располагают к продолжению подъема в ожидании высоких дивидендов по итогам 2021 года. Цели на ближайшие месяцы могут быть выше 300 рублей за бумагу даже с учетом предстоящей дивидендной отсечки в середине июля. Этот гэп при прочих равных может быть достаточно быстро закрыт", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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