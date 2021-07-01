Вероятна повышенная волатильность нефтяных цен в четверг - BCS Express

Вероятна повышенная волатильность цены на нефть марки Brent в четверг на фоне встречи ОПЕК+, говорится в комментарии BCS Express.

"Утром четверга фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего дня. На сессии волатильность может вырасти на фоне встречи ОПЕК+. Краткосрочная динамика может определяться характером новостей. В базовом сценарии в ближайшие дни ожидается сохранение оптимистичных настроений и продолжение постепенного роста", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Еженедельная статистика от EIA показала снижение запасов нефти на 6,7 млн баррелей на фоне стабильной добычи и снижения чистого импорта на 0,6 млн б/с. Загрузка НПЗ поднялась до 92,9% - максимума с января 2020 года, обращает внимание аналитик. Запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,9 млн. Запасы дистиллятов снизились на 0,9 млн. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 20,9 млн баррелей (+0,15 млн).

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