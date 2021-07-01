Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом плюсе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Отсутствие негативных внешних факторов в среду привело к достаточно быстрому отскоку российского рынка. Эмоциональная распродажа вторника к текущему моменту выкуплена. Индекс Мосбиржи на растущих оборотах вернулся в район 3840 пунктов. Появились шансы на движение к рекордным отметкам при условии сохранения устойчивого внешнего фона, - пишет аналитик инвесткомпании. - Однако уверенности в низкой волатильности на мировых рынках сейчас нет, учитывая два важных события: заседание ОПЕК+ и пятничная статистика с рынка труда США. По индексу Мосбиржи о новой потенциальной волне коррекции можно будет говорить при спуске ниже 3765-3775 пунктов. Пока этого не произошло, актуален коридор с верхней зоной торможения в районе 3875-3890 пунктов".

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