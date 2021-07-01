Рубль в четверг утром незначительно растет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 1 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине при поддержке растущих цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,09 - 73,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1025 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,7 руб./EUR1 (-5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,04 коп. к уровню закрытия 30 июня, до 79,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,91 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,82 коп. выше официального курса.

Рубль слабо подрастает к доллару и евро утром 1 июля благодаря позитивной динамике нефтяных котировок, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Цены на нефть эталонных марок растут на фоне опубликованных в среду данных о большем, чем ожидалось, сокращении недельных запасов в США. По информации министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 июня, уменьшились на 6,72 млн баррелей, до 452,34 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано шестую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,83 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,71 за баррель, что на 0,33% выше уровня на закрытие рынка 30 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,38%, китайский CSI300 - 0,23%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,17%.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. По данным Dow Jones, все три основных индекса продемонстрировали лучшую динамику за первые полгода с 2019 года.

Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест, а респонденты The Wall Street Journal - появление 550 тыс. рабочих мест.