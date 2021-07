Brent - $74,72 за баррель

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются на торгах в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти в четверг.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия.

Все три основных индекса продемонстрировали лучшую динамику за первые полгода с 2019 года, по данным Dow Jones.

Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил накануне, что ситуация на американском рынке труда, по его мнению, существенно улучшится к концу лета. По словам Баркина, временные факторы, такие как обеспокоенность людей пандемией COVID-19, ограниченность работы детских учреждений, а также ожидания увеличения минимальной зарплаты в США, ограничивают восстановление рынка труда.

Баркин, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил во вторник, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Акции американской Moderna Inc. (SPB: MRNA) подорожали на 0,2% в среду, продолжив расти вторую сессию подряд. Во вторник компания сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числе против более заразного штамма "дельта".

Цена бумаг Constellation Brands (SPB: STZ) повысилась на 1,3%. Американский производитель алкогольных напитков в первом квартале 2022 финансового года увеличил чистый убыток более чем в пять раз, в то время как выручка выросла сильнее прогноза.

Бумаги General Mills Inc. (SPB: GIS) прибавили в цене 1,5%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в четвертом квартале 2021 финансового года сократил чистую прибыль на 33%, выручку - на 10%.

Капитализация ConocoPhillips (SPB: COP) увеличилась на 3,1%. Американский нефтепроизводитель расширил на $1 млрд программу выкупа собственных акций в 2021 году. В результате теперь ConocoPhillips намерена вернуть акционерам в течение года около $6 млрд, или 7% от ее текущей рыночной стоимости.

Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) выросла на 0,7%. Крупнейшая американская нефтегазовая компания продает химической компании Celanese (SPB: CE) бизнес по выпуску сантопрена за $1,15 млрд.

Котировки ADR Luckin Coffee Inc. взлетели на 22,1% в ходе торгов в США в среду, после того как китайская сеть кофеен опубликовала пересмотренные финансовые показатели за четвертый квартал 2019 года.

Акции американской SentinelOne Inc. подскочили на 21,4% по итогам дебютных торгов после IPO - до $42,50, в результате чего капитализация компании превысила $10 млрд. SentinelOne, работающая в сфере кибербезопасности, провела IPO на $1,23 млрд, разместив большее количество акций и по более высокой цене, чем планировалось.

ADR китайской Didi Global Inc. подорожали в первый день торгов после первичного размещения на 1% - до $14,14. При этом в ходе торгов подъем котировок достигал 28,6%. Рыночная стоимость компании на закрытие рынка составила $67,8 млрд. Didi, оператор крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) объемом $4,4 млрд, разместив примерно на 10% больше акций, чем планировалось изначально.

Котировки бумаг Fastly Inc. (SPB: FSLY) снизились на 1,4%. Компания, которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, объявила о назначении Рональда Кислинга из Google своим новым финансовым директором. Кислинг сменит на этом посту Адриэля Лареса, который планирует уйти в отставку после пяти лет работы в качестве финдиректора Fastly.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 1,1% на новостях о том, что компания откладывает выпуск новой версии серверного процессора Xeon до следующего года. Производство процессоров, получивших название Sapphire Rapids, стартует в начале 2022 года, а не в конце 2021 года, как планировалось ранее, заявила Лиза Спельман, вице-президент компании, отвечающая за серверный бизнес.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 210,22 пункта (0,61%) и составил 34502,51 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 5,7 пункта (0,13%), поднявшись до рекордных 4297,5 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 24,38 пункта (0,17%) и составил 14503,95 пункта.

По итогам месяца Dow Jones снизился на 0,1% после роста на протяжении четырех месяцев подряд. S&P 500 прибавил 2,2%, завершив в плюсе пятый месяц подряд. Nasdaq Composite вырос на 5,5%, показав лучшую месячную динамику с ноября.

За последние три месяца Dow Jones вырос на 4,6%, S&P 500 - на 8,2%, Nasdaq Composite - на 9,5%.

По итогам первого полугодия 2021 года Dow Jones подскочил на 12,7%, S&P 500 - на 14,4%, а Nasdaq Composite - на 12,5%, продемонстрировав лучшую динамику за первые шесть месяцев года с 2019 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в четверг.

Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Биржи Гонконга закрыты в четверг в связи с праздником (День образования специального административного района).

"Факторы риска, такие как более контагиозный штамм коронавируса "дельта" COVID-19 и отчет о занятости в США, остаются в центре внимания", - отмечает рыночный стратег IG в Сингапуре Йеап Джун Ронг. По его словам, потребуется значительное ускорение темпов вакцинации в регионе, чтобы сдержать распространение нового варианта коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК опустился на 0,43%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2021 года поднялся до самого высокого за 2,5 года уровня благодаря восстановлению глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Значение индикатора в апреле-июне увеличилось по итогам 4-го квартала подряд и составило 14 пунктов, что является максимумом с четвертого квартала 2018 года, свидетельствуют данные Банка Японии. В первом квартале 2021 года Танкан составил 5 пунктов.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 15 пунктов, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

В число лидеров снижения котировок входят акции Mitsubishi Electric Corp. (-6,1%), Kawasaki Kisen Kaisha (-5,1%) и Mitsui O.S.K. Lines (-4,5%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 0,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,8%.

Лидерами роста выступают бумаги Sumitomo Heavy Industries (+4,1%), Hitachi Zosen Corp. (+2,8%) и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. (+2,2%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. поднимается на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК вырос на 0,27%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне снизился до минимума за последние три месяца на фоне роста заболеваемости COVID-19 и проблем с поставками.

Индикатор опустился до 51,3 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 51,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Июньское значение индекса стало самым низким с февраля.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК снизился на 0,49%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,4%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,8%, Kia Corp. - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:20 МСК потерял 0,53%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,6% и на 0,5% соответственно.

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране.

В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг.

Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $74,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,34 (0,5%) - до $74,62 за баррель

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,62 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на $0,49 (0,7%).

Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.