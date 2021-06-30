Рубль вечером в последний день июня продолжает дешеветь к доллару и евро, несмотря на рост нефти

Москва. 30 июня. Доллар ускорил темпы роста, евро повышается более умеренно на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на позитивную динамику на рынке нефти, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,72 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,7 копейки - до 79,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы оценивают последние экономические данные. Несмотря на то, что показатели по занятости в США не показали существенного восстановления рынка труда в стране, а, следовательно, нет необходимости более быстрого ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), после их публикации доллар ускорил рост в основных валютных парах.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики ФРС наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

В центре внимания рынка - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил накануне, что ситуация на американском рынке труда, по его мнению, существенно улучшится к концу лета. В то же время он отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.

Тем временем, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил во вторник, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Инфляция в РФ в 2021 году не уложится в таргет в 4%, но может не превысить 5%, в свою очередь, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии". "У нас инфляция была в районе 4% (годовая - ИФ), сейчас поднялась до 5,9% (годовая на конец мая - ИФ), почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому ЦБ немножко приподнял и ключевую ставку для того чтобы не было избыточного предложения денег в экономике", - сказал президент.

"Рассчитываю на то, что инфляция вернется в целевые показатели - к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь (4% - ИФ), но, думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться (годовая инфляция к декабрю снизится до 5% - ИФ)", - озвучил свои ожидания по инфляции Путин.

Трансформации, которые происходят на рынке труда на фоне пандемии коронавируса, стали еще одним проинфляционным фактором наряду с мягкой денежно-кредитной политикой центробанков и масштабными бюджетными стимулами, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе Международного финансового конгресса.

Ускоренное развитие цифровых услуг, удаленной работы, онлайн-торговли привело к тому, что спрос на одни профессии снижается, на другие - растет, отметила Набиуллина.

"Поэтому возросшая в период кризиса безработица может носить структурный характер: дефицит рабочей силы в одних секторах может сопровождаться большим уровнем безработицы в других. И даже при уровнях безработицы вблизи допандемийных это может вызывать инфляционное давление", - подчеркнула глава ЦБ.

Как сообщалось, инфляция в РФ с начала года к 21 июня составила 3,9%. Годовая инфляция в РФ на 21 июня выросла до 6,2%, следовало из данных Росстата.

Официальный прогноз правительства по инфляции на этот году, представленный в апреле, равняется 4,3%. Вместе с тем, в рамках ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил о росте ожиданий до 4,5-5,0%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 4,7-5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 июня заявила, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России (4,7-5,2%), но ниже текущего уровня.

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду на фоне данных о большем, чем ожидалось, сокращении недельных запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,44% - до $75,09 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,82% - до $73,58 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 июня, уменьшились на 6,72 млн баррелей, до 452,34 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано шестую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,85 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, рубль заметно слабел в первой половине дня, причем снижение началось еще со вторника, когда после уплаты налога на прибыль в начале недели он потерял поддержку налогового периода. "В среду инвесторы опасались жестких заявлений Владимира Путина на ежегодной "Прямой линии", способных накалить геополитическую обстановку. Опасения усиливались из-за сообщений немецких СМИ о кибератаках российских хакеров на банки Германии (они были опровергнуты МВД ФРГ - ИФ). Тем не менее президент РФ не преподнес неприятных сюрпризов, и негатив на рынке снизился после завершения "прямой линии". Опубликованные в среду данные по занятости в США не показали существенного восстановления рынка труда. Тем не менее рубль вряд ли ощутимо укрепится до публикации официальной статистики по рынку труда в США в эту пятницу - в последние месяцы данные от ADP ощутимо отличаются от официальных, и рынок сосредоточится именно на пятничной публикации", - отметила Пономарева.

"Утренние торги на локальном валютном рынке проходили относительно безмятежно, однако в самом конце первой половины дня доллар совершил рывок в сторону 73 рублей и в течение следующих часов удерживал позиции выше данного уровня. Причины ухудшения ситуации для рубля, по всей видимости, снова имели геополитический характер. Однако внешний фон (в том числе в виде цен на нефть) сохранялся относительно благоприятным, поэтому дальнейшего ослабления отечественной валюты не последовало. Во второй половине дня рубль начал отыгрывать позиции, и достаточно быстро пара "доллар-рубль" вернулась ниже 73 руб./$1, проведя остаток рабочего дня в узком диапазоне 72,9-73 руб./$1. Не исключено, что определенную поддержку российской валюте могла оказать "Прямая линия" российского президента: как относительно нейтральные комментарии в части геополитических вопросов, так и достаточно оптимистичные ожидания президента по инфляции в 5% на конец текущего года", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 июля на 35,11 копейки, до 72,7234 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,92 копейки, до 86,5118 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 43,39 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,937 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 44,01 копейки и составил 72,9918 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 694,926 млн, из которых $783,423 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 911,503 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 46,75 копейки, до 86,7144 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 39,01 копейки и составил 86,7613 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR544,039 млн, из которых EUR216,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,207 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 5,8% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со вторником - 6,55% годовых.