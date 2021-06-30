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30 июня 2021 года 19:36

Рынок акций РФ закрыл основные торги среды ростом благодаря повышению нефти и отскоку металлургов

Москва. 30 июня. Российский рынок акций закрыл основные торги среды умеренным ростом благодаря повышению нефти, что поддержало акции нефтегазовых компаний, и позитивному отскоку ценных бумаг металлургических компаний.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3841,85 пункта (+1,35%), индекс РТС - 1653,78 пункта (+0,84%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,6%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+2,7%), обыкновенные бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%, "префы" прибавили в цене 0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%, "префы" также подорожали на 0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%).

Доллар США к 18:50 МСК вырос на "Мосбирже" на 42 копейки по отношению к закрытию вторника, до 73,18 руб./$1.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов в среду. Вместе с тем европейские фондовые площадки после умеренного повышения накануне перешли к снижению, потеряв по итогам дня по основным индексам 0,7-1,1%. При этом американский фондовый рынок открылся смешанной динамикой индексов, что в целом говорит о некотором ослаблении "бычьих" настроений на мировых рынках капитала.

Инвесторы оценивают последние экономические данные. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 886 тыс., а не на 978 тыс., как сообщалось первоначально.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о большем, чем ожидалось, сокращении недельных запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в среду составила $75,1 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,43 за баррель, что на 0,62% выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 июня, уменьшились на 6,72 млн баррелей, до 452,34 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано шестую неделю подряд, отмечает Trading Economics. Между тем резервы бензина выросли на 1,52 млн баррелей и составили 241,57 млн баррелей, дистиллятов - сократились 869 тыс. баррелей, до 137,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,85 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 4,7 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения резервов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, "российские акции после двух дней снижения перешли к росту и в среду уверенно вернули себе психологический уровень 3800 пунктов. Рублевый индекс благодаря позитивному внешнему фону и возобновлению роста нефтяных котировок открылся выше уровня закрытия вторника. Однако до полудня предпринималась попытка снижения, была протестирована поддержка 3780 пунктов. Она стала прочным фундаментом, обусловившим восстановление рынка выше психологической отметки 3800 пунктов с последующим ростом до внутридневного максимума 3847,3 пункта. При этом европейские акции дешевели в среду, отказавшись развивать позитивную динамику, которую они продемонстрировали днем ранее. Главный фактор давления - опасения по поводу того, что более заразный штамм "дельта" не позволит извлечь выгоду из наступившего летнего сезона".

По мнению специалиста компании "Финам" Анастасии Долгих, "заручившись поддержкой со стороны нефти, российский фондовый рынок показал рост. Восстановление нефтяных цен было вызвано вчерашней публикацией данных по запасам сырья от Американского института нефти. Оказало влияние на сырьевой рынок и грядущее заседание ОПЕК+, которое должно было состояться сегодня, но было перенесено на четверг, чтобы дать странам больше времени на переговоры. За это время участники должны разрешить существующие разногласия перед основной встречей министров 1 июля".

"Европейские индексы дружно ушли в минусы на фоне опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может затормозить начавшийся процесс восстановления мировой экономики. Нет единства и в динамике американских индексов. В США обеспокоенность также вызывает эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то, что вакцинация в США проходит по плану, обеспокоенность рынка вызвана опасениями, что против нового штамма COVID вакцинирование не поможет", - отмечает Долгих.

"Ощутимый откат рынка во вторник, выглядящий не вполне оправданным в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках и возврата котировок нефти марки Brent выше $75 за баррель, позволил покупателям активизироваться на российском рынке акций. В результате индекс МосБиржи вернулся в диапазон 3800-3850 пунктов. Хотя опасения относительно развития пандемии COVID-19 и частичного возвращения карантинных ограничений в отдельных регионах и сохраняются, текущая статистика указывает на устойчивость мировой экономики. Так, сегодня вышли официальные PMI по КНР, указав на сохранение роста деловой активности как в секторе услуг (53,5 пункта), так и в промышленности (50,9 пункта, что было чуть лучше ожиданий - 50,8 пункта) Поднебесной", - говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Вместе с тем, по мнению директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, с покупками акций надо быть осторожнее, потому что индекс РТС не пробил июньский минимум, а опережающий индикатор RSI на дневных графиках его уже пробил. Никакой коррекции к росту на рынке пока нет; есть боковая динамика, но она может переродиться в июле и в коррекцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 97,9 млрд рублей (из них 16,33 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 9,06 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 8,1 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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