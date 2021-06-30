Бессрочные облигации Газпрома привлекательны для покупки - Газпромбанк

Бессрочные облигации "Газпрома" являются привлекательным инструментом для инвесторов, говорится в обзоре Газпромбанка.

"С 2020 года на российском рынке облигаций появился новый инструмент - бессрочные облигации нефинансовых корпораций. Ранее российскими эмитентами бессрочных облигаций выступали только банки, с недавнего времени ими также стали "РЖД" и "Газпром". Последний совсем недавно разместил рублевый выпуск на 60 млрд руб. (объем программы облигаций составляет 150 млрд руб.) в дополнение к уже обращающимся бессрочным бумагам в долларах и евро. Мы считаем этот инструмент привлекательным и ожидаем, что его премия к основной кривой может сжаться примерно на 50 б.п." - указывают аналитики Евгений Хилинский и Александр Камышанский.

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