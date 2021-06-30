Котировки евробондов РФ в среду демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику вслед за UST

Москва. 30 июня. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.

Инвесторы оценивают последние экономические показатели. Опубликованные в среду данные по числу рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP не показали существенного восстановления рынка труда в июне. Поэтому следом инвесторы сфокусировались на данных о безработице, которые будут обнародованы в пятницу, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК в среду повысилась на 3,9 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,203% от номинала, что соответствует доходности 1,649% годовых (снижение на 1,8 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,586 базисного пункта и составила 100,729% от номинала (доходность подросла на 0,2 базисного пункта и составила 0,043% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 2 пункта, составив 160,6 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 17,9 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,748% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт по сравнению с предыдущими торгами - до 3,645% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 17,2 базисного пункта - до 128,654% от номинала (доходность уменьшилась на 1 базисный пункт, до 3,645% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 0,7 базисного пункта, до 113,802% от номинала (доходность не изменилась по сравнению со вторником - 1,796% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 0,6 базисного пункта, до 108,768% от номинала, что соответствует доходности 0,853% годовых (повышение на 0,2 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 5,5 базисного пункта - до 125,881% от номинала (доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта - до 3,692% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 9,2 базисного пункта - до 111,915% от номинала, что соответствует доходности 2,116% годовых (снижение на 1,7 пункта к предыдущему дню).

"Ситуация с российскими суверенными еврооблигациями в среду относительно спокойная. Бумаги что на коротком, что на длинном отрезке кривой торгуются практический без изменений. Новостной фон достаточно нейтральный. Американские государственные обязательства в основном торгуются в небольшом плюсе, снижаются доходности 10-летних и пятилетних бумаг. На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и ряд других представителей американского ЦБ успокоили рынки относительно денежно-кредитной политики, даже несмотря на высокий уровень индекса PCE, который вышел в прошлую пятницу на уровень 3,4%. Центральным моментом для рынка валютных облигаций на этой неделе станет публикация статистики по американскому рынку труда в ближайшую пятницу, так что, скорее всего, инвесторы предпочтут подождать этих важных данных", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.