Новый формат проведения собраний акционеров не окажет влияния на рынок акций - Сбер Управление Активами

Новый возможный формат проведения собраний акционеров не окажет влияния на рынок акций, считает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

"Новый формат проведения собраний акционеров, очевидно, стал необходим в ситуации карантинных ограничений COVID-19, когда физическое присутствие, а иногда и отправка бумажных бюллетеней акционерами не являются возможными. На наш взгляд, данное нововведение не должно оказать никакого влияния на рынок акций в целом или на какие-то отдельные компании", - отмечает эксперт.

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить в режиме онлайн собрания акционеров, в том числе годовые, а протоколы составлять не только в бумажной, но и в электронной форме или даже с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и результатов голосования - если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица.

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