Вероятно сохранение волатильности рубля в ближайшие месяцы - "Русс-Инвест"

Вероятно сохранение волатильности рубля на внутреннем валютном рынке в ближайшие месяцы, сообщается в комментарии "Русс-Инвест".

"Среднесрочным фактором укрепления рубля может стать "ястребиная" риторика Банка России. Глава ЦБ Э. Набиуллина допустила повышение ставки на июльском заседании на 0,25-1,0%. В то же время сохранение тенденции оттока средств нерезидентов из российского долгового рынка и, прежде всего, ОФЗ будут оказывать давление на курс рубля. С учетом баланса факторов велика вероятность сохранения волатильности рубля на внутреннем валютном рынке в ближайшие месяцы", - полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании Дмитрий Беденков.

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