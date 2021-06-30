Выплата на дивиденды до 50% скорректированной чистой прибыли - важный драйвер ре-рейтинга акций Интер РАО - Сбер Управление Активами

Увеличение выплат дивидендов до 50% скорректированной чистой прибыли может стать важным драйвером для ре-рейтинга акций "Интер РАО", считает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

Большинство крупнейших российских государственных компаний уже выплачивают 50% от чистой прибыли по стандартам МСФО в качестве дивидендов ("Газпром", "Роснефть", "Русгидро" и др.), констатирует Линчик. Основной новацией в этом вопросе может стать исключение "неденежных" статей из прибыли. Стоит однако отметить, указывает эксперт, что предложенные новации не отменяют ограничений по выплате дивидендов компаниями, чья нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ меньше рассчитанного по новому подходу дивиденда. В этом случае (согласно федеральному закону) дивиденды не должны превосходить объем нераспределенной прибыли прошлых лет по РСБУ.

"На наш взгляд, новации не должны как-то существенно повлиять на инвестиционную привлекательность таких компаний. Особняком в этом смысле стоит "Интер РАО", которая формально не находится в прямом государственном владении, а находится под контролем государственного "Роснефтегаза". Согласно действующей дивидендной политике компания таргетирует выплату только 25% от чистой прибыли МСФО в качестве дивидендов. Таким образом, потенциальное увеличение payout ratio до 50% могло бы стать важным драйвером для ре-рейтинга акций компании", - пишет Линчик.

Как сообщалось, распоряжение правительства РФ, утверждающее новые подходы к дивидендной политике компаний с государственным участием, было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 11 июня.

Единые критерии формирования дивполитики госкомпаний будут действовать, начиная с решений, принимаемых после 1 июля 2021 года.

По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. При расчёте дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками.

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