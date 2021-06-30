Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 30 июня. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в последний день месяца в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,18 копейки - до 79,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 июля на 35,11 копейки, до 72,7234 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,92 копейки, до 86,5118 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в последний день месяца, квартала и первого полугодия 2021 года. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением в мире штамма "дельта" COVID-19, который впервые обнаружили в Индии и который отличается повышенной скоростью распространения. Кроме того, в центре внимания рынка - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил накануне, что ситуация на американском рынке труда, по его мнению, существенно улучшится к концу лета. В то же время он отметил, что не хотел бы, чтобы Федрезерв приступал к сокращению объемов выкупа активов до тех пор, пока не произойдет дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда.

Тем временем, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил во вторник, что Федрезерву, вероятно, придется начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года.

Инфляция в РФ в 2021 году не уложится в таргет в 4%, но может не превысить 5%, в свою очередь, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии". "У нас инфляция была в районе 4% (годовая - ИФ), сейчас поднялась до 5,9% (годовая на конец мая - ИФ), почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому ЦБ немножко приподнял и ключевую ставку для того чтобы не было избыточного предложения денег в экономике", - сказал президент.

"Рассчитываю на то, что инфляция вернется в целевые показатели - к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь (4% - ИФ), но, думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться (годовая инфляция к декабрю снизится до 5% - ИФ)", - озвучил свои ожидания по инфляции Путин.

Трансформации, которые происходят на рынке труда на фоне пандемии коронавируса, стали еще одним проинфляционным фактором наряду с мягкой денежно-кредитной политикой центробанков и масштабными бюджетными стимулами, между тем, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе Международного финансового конгресса.

Ускоренное развитие цифровых услуг, удаленной работы, онлайн-торговли привело к тому, что спрос на одни профессии снижается, на другие - растет, отметила Набиуллина.

"Поэтому возросшая в период кризиса безработица может носить структурный характер: дефицит рабочей силы в одних секторах может сопровождаться большим уровнем безработицы в других. И даже при уровнях безработицы вблизи допандемийных это может вызывать инфляционное давление", - подчеркнула глава ЦБ.

Как сообщалось, инфляция в РФ с начала года к 21 июня составила 3,9%. Годовая инфляция в РФ на 21 июня выросла до 6,2%, следовало из данных Росстата.

Официальный прогноз правительства по инфляции на этот году, представленный в апреле, равняется 4,3%. Вместе с тем, в рамках ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил о росте ожиданий до 4,5-5,0%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 4,7-5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 июня заявила, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России (4,7-5,2%), но ниже текущего уровня.

Цены на нефть растут в среду на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн баррелей в сутки (б/с), а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,8% - до $75,36 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,07% - до $73,76 за баррель.

С начала текущего года Brent подорожала на 46,4%, WTI - на 52,2%. Таким образом, по данным Bloomberg, нефтяной рынок завершает первое полугодие самым существенным подъемом с 2009 года благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

"Во вторник в фокусе рынка - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая может существенно повлиять на курс валют внутри дня, а также заседание ОПЕК+, которое также должно пройти сегодня-завтра. Предполагаемый коридор движения на сегодняшний день для российской валюты - 72,5-73,7 рубля за доллар и 86,5-88 рублей за евро", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Ослабление рубля во многом связано со снижением спроса на риск в ожидании публикации трудовой статистики в США и на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Также вчера рубль уже не поддерживал фактор налогового периода после уплаты налога на прибыль в понедельник. Дальнейшая динамика курса пары "доллар-рубль" будет во многом зависеть от поступающей из США трудовой статистики - в среду свои данные опубликует ADP. Сильное восстановление рынка труда усилит опасения раннего ужесточения ДКП ФРС и ослабит спрос на рисковые активы, что негативно для рубля. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня может продолжить расти. Тем не менее официальные данные от Минтруда США, публикация которых запланирована на пятницу, могут оказаться более слабыми, как это было в прошлые месяцы. В таком случае публикация официальной трудовой статистики может помочь курсу вернуться на прежние уровни к концу недели", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 5,8% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со вторником - 6,55% годовых.