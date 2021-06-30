"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cigna с целью $268

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cigna Corporation с целью $268 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-10 недель. Цена входа: $235, потенциальная доходность: 14,04%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно прогнозам менеджмента, по итогам 2021 года рост прибыли на одну акцию компании может составить более 40% год к году. В начале июня текущего года компания выплатила дивиденды в размере $1 на акцию. С начала 2021 года сектор здравоохранения демонстрирует высокие темпы роста, обгоняя широкий рынок. Ожидается, что данная тенденция сохранится в ближайшие кварталы. На этом фоне бумаги Cigna, как одного из лидеров сектора, выглядят перспективно", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Текущую коррекцию можно рассматривать как хорошую возможность для покупки. Мы рекомендуем открывать позицию при достижении уровня $235. При покупке на 11,8% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $224 риск на портфель составит 0,55%", - указывают аналитики.

Cigna Corporation - одна из крупнейших в США компаний в сфере здравоохранения, оказывающая услуги по страхованию здоровья, жизни, страхованию от несчастных случаев и инвалидности, а также предоставляющая ряд других сопутствующих сервисов и продуктов.

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