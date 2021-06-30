Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4270-4320 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума на психологически значимом уровне сопротивления 4300 пунктов. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В случае краткосрочной коррекции инвесторам стоит следить за поддержкой на уровне 4250 пунктов", - отмечает старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Также эксперт обращает внимание, что в среду будут опубликованы июньские данные о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (прогноз - 600 тыс. против 978 тыс. за май), а также выйдет индекс незавершенных продаж недвижимости (прогноз - минус 0,8% против минус 4,4% в мае).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.