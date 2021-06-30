Исторически в III квартале статистика не на стороне роста индекса S&P 500 - BCS Express

Исторически в III квартале статистика обычно находится не на стороне роста индекса S&P 500, говорится в комментарии BCS Express. Эксперты инвесткомпании рекомендуют принимать во внимание такую закономерность.

Индекс S&P 500 с начала текущего года прибавил около 16% и продолжает переписывать исторические максимумы, констатирует аналитик Никита Покровский. Позитив пока сохраняется, но стоит учитывать риски на американском рынке в исторически непростой предстоящий квартал, обращает внимание эксперт.

В июньском опросе, проведенном Bank of America среди управляющих фондов, инфляция и сворачивание стимулирования названы главными рисками для продолжения роста. "Стоит отметить, что инфляция за последний месяц вызывает меньше беспокойства. Значительно выросли опасения возникновения пузыря на рынке акций и риски, сопутствующие сворачиванию стимулирования", - пишет Покровский. Также управляющие в опросе BofA одним из рисков называли снижение темпов роста экономики КНР, который уже начал свое проявление, отмечает аналитик. Индексы PMI по Китаю за май все еще показывают положительную конъюнктуру, но цифры оказались ниже показателей за предыдущие месяцы.

"Интересное исследование, опубликованное на Real Investment Advice, позволяет сделать вывод, что серьезный перегрев на рынке акций происходил 3 раза за последние 120 лет, когда средняя доходность за предыдущие 10 лет превышала 16-17%. Текущая доходность находиться на уровне 13%. Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что рынок акций будет крайне перегрет при достижении диапазона 5000-5400 пунктов по S&P 500. Означает ли, что именно это произойдет сейчас, и индекс не может начать падение прямо с текущих уровней? Конечно нет, но в будущем достижение данных значений может служить вполне надежным ориентиром, сигнализирующем о перегреве рынка", - пишет эксперт инвесткомпании.

"Технический анализ показывает, что ситуацией, которая может вызывать беспокойство, является пробой уровня 4050 пунктов сверху вниз. При таком развитии ситуации индекс может показать снижение до значений в районе 3900 пунктов", - указывает Покровский.

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