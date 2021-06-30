ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 325 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 325 рублей за штуку, говорится в обзоре.

"Уровень запасов в ПХГ Европы в настоящее время находится на многолетних минимумах: ситуация нетипичная, связанная с падением поставок СПГ и плановым ремонтом. С учетом отсутствия бронирования "Газпромом" дополнительных мощностей Украины Европа может подойти к следующему зимнему периоду неподготовленной. Для "Газпрома" рост цен на газ и ожидаемый повышенный спрос со стороны Европы позитивны. Мы ждем сильных финансовых результатов от компании в текущем году. Рекомендуем "покупать" акции "Газпрома" с целевым уровнем 325 рублей", - пишут эксперты ПСБ.

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