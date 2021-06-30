Возможный рост ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. уже заложен в ожидания долгового рынка - Сбер Управление Активами

Возможный рост ключевой ставки Банка России на 0,5 п.п. по итогам заседания 23 июля уже заложен в рыночные ожидания, большее повышение или намеки регулятора на необходимость дальнейшего значительного ужесточения ДКП приведут к росту доходностей ОФЗ (преимущественно коротких) и снижению угла наклона кривой ОФЗ, говорится в аналитическом материале Сбер Управление Активами.

Эффект от повышения ключевой ставки на заседании 23 июля на долговые рынки зависит от величины самого повышения и риторики ЦБ РФ, отмечает старший аналитик Владислав Данилов.

"Мы считаем повышение ключевой ставки на 100 б.п. маловероятным. Во-первых, последние данные по инфляции свидетельствуют о том, что показатель стабилизировался, а в последние несколько недель рост цен составил около 0,1%. Во-вторых, как отмечает ЦБ РФ, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) возымело эффект на инфляцию, требуется некоторое время, поэтому предыдущие повышения ключевой ставки еще будут оказывать понижающее влияние на рост цен (ЦБ РФ ожидает замедления инфляции осенью). И, наконец, стабильная ситуация на валютном и долговом рынках на текущий момент снижает вероятность настолько широкого шага роста ставки. Однако если все-таки Центробанк решится на такой маневр, это вызовет рост доходностей ОФЗ, в особенности коротких, а угол наклона кривой ОФЗ уменьшится", - пишет эксперт.

"По нашим прогнозам, ЦБ повысит ставку на 50 б.п., до 6,0%. В таком случае реакция долговых рынков будет нейтральной, поскольку такое решение регулятора уже учтено в рыночных ожиданиях. Но если вместе с повышением ставки Банк России даст сигнал о необходимости дальнейшего значительного ужесточения ДКП, то это также приведет к росту доходностей ОФЗ (преимущественно коротких) и снижению угла наклона кривой ОФЗ", - указывает Данилов.

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