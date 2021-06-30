Рынок акций РФ сохраняет утром легкий оптимизм, но ситуация на мировых рынках остается нестабильной

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ, открывшись в среду умеренным ростом котировок blue chips, спустя час торгов сохраняет легкий оптимизм, но сформироваться уверенному росту не дает нестабильная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 11:03 МСК индекс МосБиржи составил 3796,56 пункта (+0,15%), индекс РТС - 1645,41 пункта (+0,32%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют плавное повышение в пределах 1,3%. При этом лидерами роста выступают бумаги металлургических компаний, которые накануне были в числе аутсайдеров.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), а также обыкновенные бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Доллар США к 11:03 МСК снизился на "Мосбирже" на 8 копеек по отношению к закрытию вторника, до 72,68 руб./$1.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индекса составило 120 пунктов, а не 117,2 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов с объявленного ранее майского уровня.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали более значительного снижения - до 50,7 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК увеличился также на 0,5%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,08%.

Европейские фондовые площадки после умеренного повышения накануне перешли к снижению, теряя к 11:03 МСК по основным индексам 0,2-0,7%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в среду утром ярко выраженной динамики на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США. Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:03 МСК в среду составила $74,64 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,1% - до $74,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,11 за баррель, что на 0,18% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,98 за баррель, поднявшись на $0,07 (менее 0,1%).

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

По словам руководителя направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, сегодня утром на мировые рынки вернулся сдержанный оптимизм. Хотя опасения относительно развития пандемии COVID-19 и частичного возвращения карантинных ограничений в отдельных регионах и сохраняются, текущая статистика указывает на устойчивость мировой экономики. Так, сегодня вышли официальные PMI по КНР, указав на сохранение роста деловой активности как в секторе услуг (53,5 пункта), так и в промышленности (50,9 пункта, что было чуть лучше ожиданий - 50,8 пункта) Поднебесной. В результате азиатские рынки акций торгуются преимущественно с небольшим повышением. А вот фьючерсы на американские индексы демонстрируют нейтральную динамику, сегодня в центре внимания данные по числу новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь, которые способны скорректировать ожидания как по официальным данным по занятости в стране, выходящим в пятницу, так и, соответственно, по срокам и темпам ужесточения политики ФРС. Таким образом, и сегодня сегментированность спроса на риск сохранится, поэтому не стоит ждать от мировых рынков существенной динамики.

Ведущий аналитик по инвестиционной стратегии на рынке акций Газпромбанка (MOEX: GZPR) Эрик Де Пой отмечает, что сегодня всеобщее внимание участников рынка будет приковано к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая может пролить свет на социальную составляющую государственных проектов, которые будут частично финансироваться за счет планируемых экспортных пошлин. Из макроэкономических показателей участников рынка будет интересовать еженедельно публикуемый индекс потребительских цен в России. Кроме того, в США выйдут данные о занятости и состоянии рынка жилья, а в ЕС - индекс потребительских цен еврозоны.

По мнению директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, с покупками акций надо быть осторожнее, потому что индекс РТС не пробил июньский минимум, а опережающий индикатор RSI на дневных графиках его уже пробил. Никакой коррекции к росту на рынке пока нет; есть боковая динамика, но она может переродиться в июле и в коррекцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:03 МСК составил 10,77 млрд рублей (из них 1,64 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 899,75 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 733,47 млн рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).