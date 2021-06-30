Идея дня: ОФЗ 26235 и ОФЗ 26225 интересны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

10-летние ОФЗ 26235 и 13-летние ОФЗ 26225 интересны для покупки в связи с привлекательностью долгосрочных ОФЗ в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы видим все больше подтверждений того, что экономический цикл в Азии достиг своего пика. Промпроизводство в Японии и Южной Корее снизилось на 5,9% и 0,7% м/м соответственно (хуже ожиданий). Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая почти не изменился, но показатель в сфере услуг упал до 53,5 с 55,2 (хуже консенсуса). Вероятное замедление темпов роста в Азии поддерживает нашу уверенность в том, что пик инфляции в России скоро будет пройден. В этих условиях долгосрочные ОФЗ вновь выглядят привлекательными для покупки. Варианты - 10-летние ОФЗ 26235 или 13-летние ОФЗ 26225", - пишут эксперты.

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