Утренние прогнозы: сдержанный взгляд

Мнения аналитиков об открытии торгов на рынке акций РФ в среду утром разделились: часть из них допускает позитивное начало, а часть прогнозирует нейтральный старт.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3795-3810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3830, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3800 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в среду. Промежуточная точка опоры по индексу Мосбиржи расположена около 3765-3775 пунктов. Во вторник рынок как раз опускался к этим отметкам, после чего развернулся наверх. Если эта зона будет пройдена, то снизу следующим ориентиром станет трендовая граница, расположенная около 3640 пунктов. Это на 4% ниже текущих уровней. Краткосрочный взгляд остается сдержанным".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ощутимый откат рынка во вторник, выглядящий не вполне оправданным в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках и возврата котировок нефти марки Brent выше $75 за баррель позволяет рассчитывать на некоторое улучшение настроений на российском рынке акций в среду. Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет тяготеть к возврату в диапазон 3800-3850 пунктов".

"Атон": "Российский рынок акций в среду откроется ростом на 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду утром можно назвать нейтральным: американские фьючерсы и нефть символически растут, металлы торгуются разнонаправленно. Так что открытие нас ждет недалеко от завершения торгов во вторник. Учитывая, что многие бумаги все-таки были неоправданно перепроданы, будем наблюдать попытки роста".