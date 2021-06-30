Котировки акций HeadHunter, вероятно, продолжат рост в 3К21 - BCS Express

Котировки акций HeadHunter могут продолжить восстановление в течение третьего квартала текущего года, сообщается в комментарии BCS Express.

"Котировки бумаг HeadHunter в начале июня скорректировались на новостях о SPO. Краткосрочная реакция на продажу бумаг акционерами традиционно негативная, но в долгосрочной перспективе это должно увеличить ликвидность и free-float. На текущий момент больше половины просадки из-за SPO уже отыграно. В III квартале текущего года тренд на восстановление может продолжиться. Долгосрочный взгляд умеренно положительный. Относительно высокие мультипликаторы оправданы ожидаемыми темпами роста финансовых показателей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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