Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Прямая линия" с Владимиром Путиным, макроэкономические события и публикации:

- В России пройдет "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным;

- Росстат опубликует данные по розничным продажам, уровню занятости и строительному сектору за май, а также по реальным зарплатам за апрель;

- В США выйдут отчёт ADP по занятости за июнь и статистика по незавершённым сделкам на рынке жилья за май;

- ОЭСР обсудит вопрос о минимальной ставке налога на прибыль;

- В Европе выйдут данные по инфляции за июнь для еврозоны и Франции.

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