Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3800 пунктам в среду - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню в 3800 пунктов на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ощутимый откат рынка во вторник, выглядящий не вполне оправданным в условиях стабилизации ситуации на мировых рынках и возврата котировок нефти марки Brent выше $75 за баррель позволяет рассчитывать на некоторое улучшение настроений на российском рынке акций в среду. Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет тяготеть к возврату в диапазон 3800-3850 пунктов", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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