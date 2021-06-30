Возможно ослабление рубля до 74 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможно ослабление рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 в ближайшее время, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль потерял к доллару во вторник три четверти процента, и здесь все логично - закончился налоговый период, поддерживавший котировки российской валюты. Плюс к этому запреты власти Краснодарского края на посещение курортов невакцинированными гражданами - многие будут выбирать курорты Турции. Таким образом, внутренний спрос на валюту будет нарастать. Если же и иностранные инвесторы продолжат начатую на прошлой неделе фиксацию прибыли по российским акциям, то рубль в паре с долларом потихоньку уйдет в сторону отметки 74 руб./$1", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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