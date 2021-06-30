Вероятна нейтральная динамика цены нефти до публикации решения ОПЕК+ - BCS Express

Вероятна нейтральная динамика котировок нефти марки Brent до момента публикации решения ОПЕК+ на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные котировки во вторник не смогли показать существенный рост, но снижение остановилось, и уже это говорит об улучшении сентимента. Фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром торгуются на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего дня. До момента публикации решения ОПЕК+ на текущей неделе котировки могут демонстрировать нейтральную динамику. Оптимизм из-за сильного спроса будет перевешиваться краткосрочными рисками, связанными с грядущей встречей альянса", - пишет аналитик.

Поздно вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 8,2 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,4 млн и 0,43 млн соответственно. Данные оказались смешанными, очередной всплеск запасов бензина настораживает, обращает внимание Галактионов.

Вечером в среду официальную статистику представит EIA, которая может подтвердить или опровергнуть данные от API, отмечает аналитик инвесткомпании.

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