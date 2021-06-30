Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут чуть подрасти вслед за улучшением внешнего фона

Москва. 30 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут немного подрасти на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индекса составило 120 пунктов, а не 117,2 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов с объявленного ранее майского уровня.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются на торгах в среду на фоне восстановления "аппетита к риску". Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали более значительного снижения - до 50,7 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК увеличился также на 0,5%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,08%.

В свою очередь цены на нефть растут в среду утром на прогнозах ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США. Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $74,99 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,1% - до $74,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,37 за баррель, что на 0,53% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,98 за баррель, поднявшись на $0,07 (менее 0,1%).

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,833 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,98 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 720 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-1,1%), "Собкомбанк БО-П01" (-0,4%) и "Магнит БО-002P-03" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,48%), "ТМК-001P-02" (+0,23%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,46% годовых. Сбор заявок прошел 29 июня. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, ориентир изменялся два раза, финальный диапазон составлял 8,20-8,25% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июля.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,58% годовых. Сбор заявок прошел 29 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,5-8,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения с "не менее 10 млрд рублей" был увеличен до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 5 июля.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 32-го купона облигаций 29-й серии в размере 7,02% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 1 млн 400 тыс. облигаций серии БО-38 по цене 100% от номинала и приняло решение 1 июля погасить их досрочно. Компания выставила оферту по соглашению с владельцами облигаций 17 июня. Период подачи заявок на приобретение на выпуск БО-38 - с 29 июня по 5 июля, облигации могут приобретаться в любой день в течение периода предъявления заявок. ПАО "ТрансФин-М" в январе 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых.