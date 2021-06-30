Рубль в среду утром незначительно слабеет к доллару и евро на снижении аппетита к риску

Москва. 30 июня. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на охлаждении интереса инвесторов к риску.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 72,818 руб./$1 (+5,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,668 руб./EUR1 (+5,02 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,46 коп. к уровню закрытия 29 июня, до 79,0505 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,57 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,54 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 30 июня в связи со снижением спроса инвесторов на рисковые активы, вызванным активным распространением в мире и России штамма "дельта" COVID-19.

Позитивное влияние роста нефтяных котировок на нацвалюту нивелируется санкционными рисками. Как сообщалось со ссылкой на блог главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейская комиссия и сам Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,07 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,42 за баррель, что на 0,6% выше уровня на закрытие рынка 29 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,04%, китайский CSI300 - 0,42%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже подрастает - на 0,13%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.