S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров.

Индекс S&P 500 может продемонстрировать рост по итогам пятого месяца подряд, Nasdaq может укрепиться по итогам семи месяцев из последних восьми. Между тем индикатор Dow Jones, вероятно, покажет снижение по итогам месяца, пишет CNBC.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии.

Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

Согласно пересмотренным данным, в мае значение индекса составило 120 пунктов, а не 117,2 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов с объявленного ранее майского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июне увеличился до 157,7 пункта по сравнению с 148,7 пункта в предыдущий месяц. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода взлетел до 107 пунктов со 100,9 пункта в мае.

Акции американских банков продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов во вторник, хотя пять из шести крупнейших банков увеличили размер квартальных дивидендов после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США дала разрешение на это.

В том числе Morgan Stanley (SPB: MS) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) поднимут их вдвое - соответственно до 70 центов на акцию и до 20 центов. Акции Morgan Stanley по итогам торгов прибавили 3,4%, тогда как Wells Fargo - подешевели на 2,2% соответственно.

Morgan Stanley также объявил о выкупе собственных акций на сумму $12 млрд в течение следующих 12 месяцев, Wells Fargo - на $18 млрд в ближайшие четыре квартала.

Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) подешевели 1,6%, хотя банк сообщил, что повысит дивиденды до 21 цента с 18 центов на акцию. Тем временем акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизились на 0,1%, тогда как бумаги Goldman Sachs Group (SPB: GS) выросли на 1,1%. Банки повысят дивиденды до $1 с 90 центов и до $2 с $1,25 на акцию соответственно.

Котировки акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) уменьшились на 0,7%. Американская авиакомпания объявила о приобретении 270 узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, рассчитывая на восстановление туризма после пандемии коронавируса.

Акции Tesla Inc.потеряли в цене 1,2%. Аналитик UBS Патрик Хаммел понизил прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $660 с $730, отметив "ряд негативных факторов". Рекомендация для акций Tesla оставлена Хаммелом на уровне "нейтрально", пишет MarketWatch.

UBS также повысил прогнозную цену акций Ford Motor Co. (SPB: F) до $16 с $13, акций General Motors Co. (SPB: GM) (GM) - до $79 с $75. Рекомендация UBS для акций Ford находится на уровне "нейтрально", GM - "покупать". Акции Ford подорожали на 0,3% по итогам торгов, GM - также на 0,3%.

Акции Capri Holdings (SPB: CPRI) Ltd подешевели на 0,6%, хотя компания, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, повысила прогнозы выручки и прибыли без учета разовых факторов на 2022 финансовый год, стартовавший в конце марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 9,02 пункта (0,03%) и составил 34292,29 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 1,19 пункта (0,03%), поднявшись до 4291,80 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,83 пункта (0,19%) и составил 14528,33 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду на фоне восстановления аппетита к риску.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялся на 0,05%.

В том числе позитивным фактором для рынка стало заявление американской Moderna Inc. (SPB: MRNA), которая накануне сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более заразного штамма "дельта".

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Индекс потребительской уверенности в Японии в июне 2021 года увеличился на 3,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 37,4 пункта. Показатель стал максимальным с февраля прошлого года.

В число лидеров роста котировок входят акции M3 Inc. (+3,6%), Sharp Corp. (+3,3%) и Minebea Mitsumi Inc. (+2,9%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - уменьшается на 0,06%.

При этом акции производителя потребительской электроники Sony теряют 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне опустился до 50,9 пункта с 51 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Июньское значение индекса является самым низким с февраля.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали более значительного снижения - до 50,7 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже шестнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

В лидерах падения в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже находятся котировки бумаг Xinyi Solar Holdings Ltd. (-4,3%), Hengan International Group Co. Ltd. (-3,8%), Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,6%).

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings дешевеют на 0,3%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi - на 1,5%.

Тем временем акции онлайн-ритейлера Alibaba Group растут на 0,9%,

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК увеличился на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и на 2% соответственно.

Цены на нефть растут в среду на фоне прогнозов ОПЕК+, а также данных о снижении запасов в США.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тыс. б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $75,07 за баррель, что на $0,31 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $74,76 за баррель

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,52 за баррель, что на $0,54 (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,98 за баррель, поднявшись на $0,07 (менее 0,1%).

С начала текущего года Brent подорожала на 46,4%, WTI - на 52,2%. Таким образом, по данным Bloomberg, нефтяной рынок завершает первое полугодие самым существенным подъемом с 2009 года благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе потребление нефти будет опережать рыночное предложение, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Учитывая, что все больше людей прививаются от коронавируса, опасения, связанные с пандемией, продолжат ослабляться".

Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК.