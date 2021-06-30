Индекс Мосбиржи откроет торги в среду повышением на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду повышением на 0,1-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3795-3810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3830, 3850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3800 пунктов", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине среды будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июньской оценки изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе США (15:15 МСК). Кроме того, вечером выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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