Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Промежуточная точка опоры по индексу Мосбиржи расположена около 3765-3775 пунктов. Во вторник рынок как раз опускался к этим отметкам, после чего развернулся наверх. Если эта зона будет пройдена, то снизу следующим ориентиром станет трендовая граница, расположенная около 3640 пунктов. Это на 4% ниже текущих уровней, - пишет аналитик инвесткомпании. - Краткосрочный взгляд остается сдержанным. В случае снижения нефти, например после министерской встречи ОПЕК+ в среду, российский рынок как раз может пойти по описанному выше сценарию. Пока же не произошло закрепления под 3765 пунктами, индекс Мосбиржи находится в фазе так называемого "боковика на максимумах". Сверху целью и в то же время техническим препятствием выступает область 3875-3890 пунктов. На текущей неделе мы вряд ли увидим ее достижение".

Среди "голубых фишек" наиболее положительный взгляд сейчас по бумагам "Газпрома" из-за поступательного роста цен на газ, отмечает Карпунин.

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание, что в среду последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях "АЛРОСА" и "ОГК-2". В четверг с открытия просадка в обеих бумагах может быть примерно 6-7%; закрытие гэпов, по мнению Карпунина, может произойти в течение 1-2 месяцев.

Среди наиболее заметных событий среды аналитик отмечает прямую линию с президентом России В. Путиным (начало в 12:00 МСК).

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