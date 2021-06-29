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29 июня 2021 года 19:27

Рынок акций РФ во вторник заметно упал, индекс МосБиржи опустился ниже 3800 пунктов

Москва. 29 июня. Российский рынок акций заметно упал по итогам торгов вторника на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; при этом индекс МосБиржи опустился ниже психологически важной отметки 3800 пунктов.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3790,85 пункта (-0,91%), индекс РТС - 1640,08 пункта (-1,78%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 3%. Локомотивами падения вновь выступают акции металлургических компаний.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%, "префы" потеряли в цене 0,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%, "префы" потеряли в цене 1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), а также депозитарные расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+1,2%) и Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%).

Доллар США к 18:50 МСК вырос на "Мосбирже" более чем на 70 копеек по отношению к закрытию понедельника, до 72,82 руб./$1.

Акции АФК "Система" выросли на торгах во вторник на корпоративных новостях. Подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры ПАО АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп". Продавцом доли в Ristango выступило ООО "Система Телеком Активы" - 100%-ная "дочка" АФК. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снизились второй день подряд. Причиной этого стали опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции. Вместе с тем европейские фондовые площадки, закрывшись накануне умеренным снижением основных индексов, во вторник продемонстрировали отскок (+0,1-0,9%) в рамках коррекции.

Американские фондовые индексы плавно подрастают в начале торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 обновил рекордный максимум. Рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров. Индекс S&P 500 может продемонстрировать рост по итогам пятого месяца подряд, Nasdaq может укрепиться по итогам семи месяцев из последних восьми. Между тем индикатор Dow Jones, вероятно, покажет снижение по итогам месяца, пишет CNBC.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся в первой половине дня, ближе к вечеру смогли выйти в плюс. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК во вторник составила $74,99 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,22 за баррель, что на 0,43% выше итогового значения предыдущей сессии.

Инвесторы ждут встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ожидается, что в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+. ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

Коалиция обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, "рублевый индекс открылся ниже уровней закрытия предыдущего дня и затем продолжил нисходящую динамику. Ранее психологическая поддержка 3800 пунктов сдерживала давление продавцов, но сегодня индекс без колебаний ушел ниже и сформировал минимум сессии на 3768,24 пункта, что является наименьшим значением с 4 июня. При этом европейские акции выросли во вторник. Наиболее позитивную динамику показывали акции промышленников, а также бумаги представителей потребительского сектора. Европейские банки также пользовались спросом. Драйвером стала новость из-за океана. Все банки США прошли стресс-тесты ФРС. Это позволяет снять ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Дивидендные выплаты шести крупнейших банков страны вырастут в среднем почти на 50%. При этом Citigroup воздержался от повышения, а Morgan Stanley (SPB: MS) увеличил квартальные дивиденды вдвое, а также объявил о планах выкупа акций на сумму до $12 млрд".

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, "сегодня на рынке наблюдалось снижение котировок акций. Приходится быть осторожным с покупками, потому что на прошлой неделе статистика показала отток средств с отечественного фондового рынка. Кроме того, цены на нефть перед заседанием ОПЕК находятся в неустойчивом состоянии. Еще одна причина снижения связана с COVID-19, но по значимости я ставлю ее на третье место. Сейчас появились новые агрессивные штаммы COVID-19, и не факт, что новые вакцины окажутся эффективны. По словам разработчика, эффективность "Спутника V" в отношении индийского штамма COVID-19 снижена в 2,6 раза. В худшем случае экономику опять придется "закрывать". С другой стороны, паниковать точно не стоит, потому что снижение рынка - это новые возможности для покупок, кроме того, и индекс РТС, и индекс МосБиржи находятся на повышательных трендах. Снижение рынка, которое мы наблюдаем - это не коррекция, а "репетиция" коррекции. Если к графику индекса МосБиржи приложить поверочную линейку и провести по минимумам этого года тренд, то на данный момент он проходит в районе 3700 пунктов. Пробитие этого уровня и есть конец "бычьего" рынка и начало "медвежьего".

Директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой полагает, что в отсутствие важной статистики и новых драйверов инвесторы переключились на опасения, связанные с новым дельта-штаммом коронавируса и возможными задержками в восстановлении мировой экономики из-за развивающихся стран, где вакцинация идет медленнее. Тем не менее, пока это остается именно риском, а не реальной угрозой, поскольку достоверных и подтвержденных данных о неэффективности действующих вакцин против этого штамма пока нет, как и доказательств более высоких показателей смертности среди заболевших. Наконец, производители вакцин всегда смогут скорректировать процесс производства для учета соответствующих мутаций. В любом случае пока базовым сценарием остается восстановление мировой экономики и рефляция.

"Распространение нового штамма "Дельта" вызывает опасения на рынках. COVID-19 вновь стал источником постоянных опасений инвесторов, так как в азиатских и европейских странах стремительно распространяются новые штаммы инфекции, в том числе ее "дельта-вариант". Эксперты пристально следят за статистикой из Великобритании, так как она служит своего рода индикатором ситуации с пандемией для других стран. Дело в том, что Великобритания, которая характеризуется одним из самых высоких уровней вакцинации в мире, демонстрирует стремительное распространение нового штамма коронавируса. Многие европейские страны вводят новые ограничения на поездки в Великобританию; Гонконг заявил о своем намерении уже в этот четверг запретить перелеты в эту страну", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 84,72 млрд рублей (из них 10,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,47 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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