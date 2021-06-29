Котировки золота могут снизиться к $1700/унц. - "Фридом Финанс"

Котировки золота могут снизиться к уровню $1700 за тройскую унцию на текущей неделе на данных статистики из США, полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Наиболее сильное давление на котировки золота оказывает дорожающий доллар, констатирует эксперт инвесткомпании. "Из-за корректировки планов ФРС относительно сроков повышения процентных ставок и сворачивания программы покупки облигаций возможна демонстрация максимального месячного падения более чем за четыре года. Участники рынка ждут конкретики относительно сроков начала сокращения стимулирующих мер в США", - отмечает Миронюк.

"На текущей неделе в США выйдет важный для дальнейшего движения биржах отчет по рынку труда за июнь. Если данные по уровню занятости в частном секторе и числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства, а также индекс деловой активности ISM в производственном секторе превзойдут ожидания, для золота это, вероятно, станет "медвежьим" сигналом. Кроме того, усилится вероятность сокращения баланса ФРС в обозримой перспективе. В результате котировки золота могут устремиться к $1700 за тройскую унцию", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

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