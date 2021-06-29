Котировки евробондов РФ во вторник слабо меняются вслед за UST

Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций слабо меняются во вторник следом за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов. Участники торгов находятся в ожидании важной экономической статистики из США, в центре их внимания на текущей неделе - данные о безработице в стране за июнь.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК во вторник уменьшилась на 1,3 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,169% от номинала, что соответствует доходности 1,667% годовых (без изменения к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,734% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта и составила 0,041% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,4 пункта, составив 162,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 9,9 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,627% от номинала (доходность опустилась на 0,6 базисного пункта по сравнению с предыдущими торгами - до 3,651% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 4,1 базисного пункта - до 128,564% от номинала (доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта, до 3,65% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 0,2 базисного пункта, до 113,809% от номинала (доходность уменьшилась также на 0,2 базисного пункта и составила 1,796% годовых), а с погашением в 2023 году увеличилась в стоимости на 1,5 базисного пункта, до 108,773% от номинала, что соответствует доходности 0,855% годовых (снижение на 1,2 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 8,3 базисного пункта - до 125,815% от номинала (доходность уменьшилась на 0,4 базисного пункта - до 3,696% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,3 базисного пункта - до 111,9884% от номинала, что соответствует доходности 2,123% годовых (снижение на 0,1 пункта к предыдущему дню).

"Во вторник котировки десятилетних американских казначейских бумаг двигаются в узком диапазоне, российские бумаги также показывают слабовыраженную динамику. Рынок находится в ожидании трудовой статистики в США - уже в среду ADP опубликует свои данные по изменению числа занятых. Сильное восстановление занятости усилит опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), и доходности могут ощутимо реагировать на завтрашнюю публикацию. Однако статистика от ADP часто не совпадает с официальными данными, в связи с чем инвесторы продолжат ждать статистику от Минтруда в пятницу. Что касается выступлений представителей ФРС, то рынок во многом уже подготовлен к более жесткой позиции регулятора, и новые заявления на этой неделе не должны ощутимо повлиять на американские казначейские бумаги и российские государственные еврооблигации", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.