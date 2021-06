Инвесторам стоит присмотреться к акциям Hasbro, Cummins и Best Buy - BCS Express

Инвесторам стоит присмотреться к ESG-акциям - Prologis Inc., Hasbro Inc., PepsiCo Inc., Cummins Inc. и Best Buy Co., говорится в аналитическом материале BCS Express.

"ESG-рейтинги стоит использовать как дополнительный критерий при формировании инвестиционного портфеля. Это имеет смысл, поскольку все больше инвесторов в мире руководствуется принципами экологичности, социальной ответственности и корпоративной этики. Следовательно, акции с высокими ESG-показателями будут иметь преимущество в динамике котировок. Универсального инструмента для поиска наиболее ответственных компаний нет, но можно пользоваться двумя открытыми сервисами от финансовых компаний MSCI и Morningstar, которые, впрочем, иногда противоречат друг другу, - отмечает эксперт Валерий Емельянов. - Интересными выглядят бумаги, которые лидируют в отраслях, не связанных с IT, биотехом и полупроводниками, где высокие метрики - это норма. На данный момент стоит присмотреться к Prologis Inc., Hasbro Inc., PepsiCo Inc., Cummins Inc. и Best Buy Co. С точки зрения потенциала роста, наиболее любопытно из них выглядят Hasbro, Cummins и Best Buy".

