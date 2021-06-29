BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Белуга Групп с целью 4500 руб

BCS Express 28 июня 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Белуга Групп" с целью 4500 рублей за штуку". Цена входа: 2770 рублей, потенциальная доходность: 62,5% (без учета дивидендов), горизонт инвестирования: 3 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стоп-лосс" инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля. При этом нужно учитывать, что ликвидность инструмента невысокая, поэтому есть повышенный риск срабатывания стоп-сигнала на краткосрочных высоковолатильных движениях", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

Среди факторов в поддержку покупок бумаги аналитик указывают следующие:

- Амбициозные планы развития компании;

- SPO акций;

- Привлекательная оценка.

Указывает Пучкарев и на возможные риски инвестирования:

- Отставание от планов по росту бизнеса;

- Снижение доходов населения.

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