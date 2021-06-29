Котировки акций Etsy могут вырасти до $235 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Etsy Inc. могут подняться до $235 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Мы позитивно оцениваем новое приобретение с, которое стало дополнением к недавней сделке по покупке приложения для продажи подержанной одежды Depop за $1,6 млрд. Считаем экспансию на новые активно развивающиеся рынки одним из компонентов стратегии активного развития Etsy. Наша целевая цена по акции компании - $235, потенциал роста на горизонте 12 месяцев - 18%", - указывает аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев.

Etsy подписала окончательное соглашение о приобретении бразильской платформы для электронной коммерции Elo7 за $217 млн наличными. Платформа специализируется на реализации товаров ручной работы, число которых достигло 8 млн.

Количество активных продавцов и покупателей у Elo7 составляет около 1% общей базы Esty, поэтому влияние поглощения на финансовые показатели Etsy в краткосрочной перспективе будет невелико. Однако доля электронной коммерции в совокупных розничных продажах в Латинской Америке менее 10%, и это значительно ниже, чем на главных для Etsy рынках США и Европы, отмечает Кичибаев. В то же время, обращает внимание эксперт "Фридом Финанс", бразильский рынок крупнейший в регионе, а общие объемы электронной коммерции в Латинской Америке должны достичь $29 млрд уже в текущем году.

"К концу 2021 года мы ожидаем, что валовые продажи (GMS) Etsy на всех рынках присутствия увеличатся на 32% г/г и достигнут $13,5 млрд", - пишет аналитик инвесткомпании.

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