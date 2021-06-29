Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро на уменьшении аппетита к риску и завершении налоговых выплат

Москва. 29 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения интереса инвесторов к риску из-за быстрого распространения в мире штамма "дельта" COVID-19, а также после завершения налогового периода июня.

Курс доллара США составил 72,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 63,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,51 руб./EUR1, подорожав на 52,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,8 копейки - до 78,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июня на 19,46 копейки, до 72,3723 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,69 копейки, до 86,2026 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Давление на рубль оказывают завершение накануне основных налоговых выплат июня и санкционные риски. На снижение интереса инвесторов к риску влияет также активное распространение в мире и России штамма "дельта" COVID-19.

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, говорится в сообщении об отношениях ЕС и России, опубликованном в блоге Борреля.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (...). Европейский совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в сообщении.

Однако, с другой стороны, Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.

Участники торгов находятся в ожидании важной экономической статистики из США. В центре внимания рынков на этой неделе - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Цена на нефть эталонных марок перешла к небольшому росту днем во вторник после снижения в первой половине дня и по итогам понедельника. Накануне котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,17% - до $74,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,01% - до $72,92 за баррель.

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии.

Тем временем инвесторы ждут встречи представителей стран ОПЕК и не-ОПЕК. Ожидается, что в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

"В понедельник курс пары "доллар-рубль" изменился незначительно, но во вторник днем он растет на 0,9% и находится около 72,74 руб./$1. Вчера после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потерял поддержку налогового периода, снижение нефтяных цен также было негативно для российских активов. Во многом движение курса пары "доллар-рубль" в ближайшие дни будет зависеть от состояния глобального спроса на риск на фоне публикации трудовой статистики в США в среду и пятницу", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник рубль умеренно дешевеет, негативно реагируя на динамику нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что сегодня рубль может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71-73 за доллар", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Банк России во вторник, 29 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 июня, банки разместили 1 трлн 134,2 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн и спросе 1 трлн 134,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 29 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 3 млрд 79,9 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с понедельником - 5,78% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,55% годовых.