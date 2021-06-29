Возможно ослабление рубля до 72,5 руб./$1 во вторник - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 72,5 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Общий слабый настрой на рынках рискового капитала может привести во вторник к откату пары USD/RUB в направлении 72,5 руб./$1. И на большее рассчитывать пока не стоит. Для того чтобы рубль ослаб к 74 руб./$1, нужна совокупность негативных факторов - дальнейшее падение котировок сырья вкупе с ростом спроса на доллар на мировой арене. А геополитический фактор остается с нами всегда: просто его влияние то проявляется, то затухает", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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