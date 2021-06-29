Рынок акций РФ усилил снижение во вторник утром, отыгрывая нестабильность ситуации на мировых рынках

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ, открывшись во вторник умеренно негативной динамикой котировок blue chips, спустя час торгов ускорил падение на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3804,85 пункта (-0,54%), индекс РТС - 1655,91 пункта (-0,83%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 3,1%. При этом локомотивами снижения вновь выступили акции металлургических компаний.

Подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), обыкновенные бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Вместе с тем подорожали депозитарные расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+1,4%) и OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Доллар США к 11:00 МСК вырос на "Мосбирже" на 27,25 копейки по отношению к закрытию понедельника, до 72,39 руб./$1.

Акции АФК "Система" заметно подрастают на торгах во вторник на корпоративных новостях. Подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры ПАО АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп". Продавцом доли в Ristango выступило ООО "Система Телеком Активы" - 100-процентная "дочка" АФК. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился. Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе. В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются второй день подряд. Причиной этого являются опасения относительно распространения в регионе штамма "дельта" COVID-19, а также перспективы более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США из-за угрозы ускорения инфляции. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 0,8%. Безработица в Японии в мае поднялась до 3% по сравнению с 2,8% в предыдущий месяц (максимальный уровень за последние пять месяцев). Аналитики ожидали повышения до 2,9%, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,95%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК уменьшился на 0,2%.

Европейские фондовые площадки, закрывшись накануне умеренным снижением основных индексов, во вторник утром демонстрируют отскок (+0,3-0,5%) в рамках коррекции; при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 слегка снижается.

В свою очередь, цены на нефть ведут себя довольно нестабильно второй день подряд. После заметного падения накануне во вторник утром снижение продолжилось, но затем нефтяным котировкам удалось вернуться к уровням закрытия предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК во вторник составила $74,68 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты упали в цене на 2%. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,97 за баррель, что на 0,08% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на 1,5% - до $72,91 за баррель.

Эксперты считают, что рынок закладывает в цены возможность ужесточения ограничений на передвижение на фоне роста заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы и Азии. Распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, по мнению аналитиков, также может стать одной из причин, почему страны ОПЕК+ будут придерживаться осторожного подхода к наращиванию добычи, пишет S&P Global Platts. ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19.

Во вторник состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство. Ожидается, что на встрече в четверг представители стран ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание примерно на 500 тыс. б/с. Эксперты S&P Global Platts также называют это "наиболее вероятным результатом" переговоров ОПЕК+.

"Распространение нового штамма "Дельта" вызывает опасения на рынках: COVID-19 вновь стал источником постоянных опасений инвесторов, так как в азиатских и европейских странах стремительно распространяются новые штаммы инфекции, в том числе ее "Дельта-вариант". Эксперты пристально следят за статистикой из Великобритании, так как она служит своего рода индикатором ситуации с пандемией для других стран. Дело в том, что Великобритания, которая характеризуется одним из самых высоких уровней вакцинации в мире, демонстрирует стремительное распространение нового штамма коронавируса. Многие европейские страны вводят новые ограничения на поездки в Великобританию; Гонконг заявил о своем намерении уже в этот четверг запретить перелеты в эту страну", - отмечают аналитики Альфа-банка.

"Сегодня новый глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, который выступает против локдауна, представит депутатам последние данные по коронавирусу и объявит, когда будут сняты оставшиеся ограничения. На данный момент отмена всех мер планируется на 19 июля. Вполне вероятно, что примеру Великобритания последуют другие страны, в том числе США. Азиатские рынки начали неделю на осторожной ноте, так как всплеск пандемии в странах Азии в минувшие выходные негативно отразился на настроении инвесторов. Рынки опасаются, что новая волна пандемии вновь охватит большую часть земного шара, вызвав продление локдаунов и введение новых карантинных мер, что мы уже наблюдаем в России. Новые ограничения на поездки и путешествия уже сказываются на сезоне отпусков в Европе", - считают специалисты Альфа-банка.

По мнению директора по стратегии компании "Финам" Ярослава Кабакова, опасения по поводу распространения высокоинфекционного варианта вируса "дельта" подрывают настроения инвесторов в то время, когда рынки находятся на пределе после того, как в начале этого месяца ФРС США шокировала трейдеров "ястребиным" уклоном. Европейские фондовые индексы в понедельник были под давлением, поскольку Гонконг заявил, что запретит пассажирские рейсы из Великобритании. В то же время в Калифорнии резко вырос уровень инфекционных заболеваний. Индекс Dow Jones с большим количеством циклических и стоимостных акций в течение обычного торгового дня был хуже, так как акции технологических компаний и акции роста продолжали расти. Это лидерство в области роста привело к тому, что доходность американских казначейских облигаций упала, при этом доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,5% годовых, поскольку опасения по поводу продолжительной повышенной инфляции и повышения процентных ставок снова снизились.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,43 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,65 млрд рублей на акции "Газпрома").