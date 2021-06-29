Краткосрочных драйверов роста котировок акций ВТБ нет - "Атон"

Краткосрочных катализаторов для роста котировок акций банка ВТБ в текущий момент нет, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Банк ВТБ представил сильные результаты (неаудированные результаты за май и 5М21 по МСФО), отражающие сохранение тенденций к восстановлению, определяющих результаты предыдущих месяцев. Финансовый директор банка отметил, что прибыль за 1П21 прогнозируется на уровне 150 млрд руб., но во 2П21 ожидается снижение темпов роста прибыли, а кроме того, новая волна COVID-19 потенциально может негативно отразиться на клиентах банка в ближайшей перспективе, поэтому общая прибыль ВТБ за 2021 год вряд ли превысит прогнозируемые 270 млрд руб. Текущие результаты банка соответствуют ожиданиям, и мы не видим краткосрочных катализаторов роста котировок акций", - указывают эксперты "Атона".

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