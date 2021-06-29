Вероятность подъема ставки ЦБ РФ на 100 б.п. на заседании в июле выросла - "Локо-Инвест"

Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 б.п. по итогам заседания в июле текущего года стала выше, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Глава ЦБ в понедельник заявила об ухудшении ситуации с инфляцией, что может потребовать от регулятора повышения ставки в июле на 25-100 б.п. По словам Эльвиры Набиуллиной, краткосрочная нейтральная ставка может быть выше 6%, что является ее долгосрочной оценкой. Ужесточение риторики - само по себе сигнал, который считан рынком и может дополнительно повысить эффективность политики ЦБ. В базовом сценарии пока ждем +50 б.п. от ЦБ в июле, но шансы на 100 б.п. возросли", - пишет Полевой.

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