Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к 7,30% во вторник - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в течение торговой сессии во вторник может уйти ближе к верхней границе диапазона 7,10-7,30% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов в понедельник сместилась вверх на 5-9 б.п. Более сильный рост происходил в гособлигациях с погашением до 3-х лет. Давление на рынок оказал комментарий председателя ЦБР о том, что на заседании 23 июля регулятор, скорее всего, повысит прогноз по инфляции на 2021 год и ожидаемый средний уровень ставки. На ближайшем заседании будет обсуждаться повышение ставки на 25-100 б.п., - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. - Во вторник на негативном внешнем фоне и ожиданиях повышения ставки ЦБР снижение цен рублевых облигаций может продолжиться, доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к верхней границе диапазона 7,10-7,30% годовых".

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