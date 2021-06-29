Рубль останется в диапазоне 71-73 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс рубля к доллару останется на торгах во вторник в диапазоне 71-73 руб./$1, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рубль умеренно дешевеет во вторник утром, негативно реагируя на снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ожидаем, что национальная валюта может завершить торги в минусе, оставаясь в диапазоне 71-73 руб./$1", - указывает эксперт ПСБ.

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